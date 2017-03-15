В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков

Ещё 7 марта в Октябрьский РОВД города Витебска обратилась местная жительница и сообщила, что трое её детей пропали. Около 7:30 утра 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина ушли из дома в школу, но так там и не появились. Домой подростки тоже не вернулись. По информации пресс-службы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, 11 марта стражи порядка возбудили уголовное дело.