Глава ГУ МВД по Москве устроил подчиненным разнос

Глава столичной полиции на совещании по итогам 2016 года сделал выговоры и предупреждения ее руководящему составу, а также лишил подчиненных премий в связи с низкими показателями работы. В частности, причинами стали низкая эффективность разыскной деятельности и затягивание сроков по уголовным делам.