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Posted 16 марта 2017, 17:09

Published 16 марта 2017, 17:09

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

Глава ГУ МВД по Москве устроил подчиненным разнос

16 марта 2017, 17:09
Причиной стали низкие показатели раскрытия преступлений

Начальник московской полиции Олег Баранов на внутреннем совещании устроил подчиненным разнос за низкие показатели раскрытия преступлений, пишет 16 марта utro.ru.

Глава столичной полиции на совещании по итогам 2016 года сделал выговоры и предупреждения ее руководящему составу, а также лишил подчиненных премий в связи с низкими показателями работы. В частности, причинами стали низкая эффективность разыскной деятельности и затягивание сроков по уголовным делам.

Помимо этого, некоторые сотрудники полиции в 2016 году попались на должностных преступлениях, которые вызвали широкий общественный резонанс и освещались в прессе.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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