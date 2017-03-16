На жильё для военных в Приморье выделили больше 1,5 миллиарда рублей

По информации пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, реализовать своё право на обеспечение постоянным жильём военнослужащие смогут с помощью денежной жилищной субсидии. За два с половиной месяца в текущем году военнослужащие в Приморском крае получили уже более 500 миллионов рублей для того, чтобы приобрести постоянное жильё.