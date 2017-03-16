Приморский океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде

На сегодняшнем заседании самого Романа Фадеева не было – он не смог явиться в суд из-за напряжённого графика. Его интересы представляли два адвоката. Перед началом процесса они заявили несколько ходатайств. Так, защитник Дмитрий Афанасьев попросил судью Елену Миронову передать дело в арбитражный суд. Он отметил, что Приморский океанариум помимо научной деятельности занимается предоставлением платных услуг. «В связи с этим руководство учреждения могло решить, что заявление нашего подзащитного отпугнёт клиентов. То есть нанесёт прямой ущерб их коммерческой деятельности», - сообщил он. Подобные споры, по мнению защитника, стоит решать именно в арбитраже, а не в районном суде. Как пояснил адвокат в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа», после публикации Романа Фадеева в «Фейсбуке» многие приморцы действительно стали с недоверием относиться к океанариуму. То есть вопрос действительно упирается в деньги. Вполне возможно, что в дальнейшем представители океанариума заявят требования о денежной компенсации. Впрочем, пока такой вопрос на процессе не поднимался, и поэтому судья отклонила ходатайство.