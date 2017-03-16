В Дальневосточном институте искусств проведут олимпиаду по музыке

«Официально возрастных ограничений для участия нет, – рассказала Дарья. – Но по сложившейся практике самыми младшими участниками могут стать пятиклассники – если у них хорошая подготовка. На олимпиаде школьникам предложат задания по сольфеджио и теории музыки, по музыкальной литературе, тест по слуховому анализу, письменную работу по гармонии, музыкальную викторину и многое другое. Тема олимпиады этого года – шедевры мировой музыкальной культуры. Предусмотрены индивидуальные и командные состязания. Для педагогов музыки в рамках олимпиады институт организует курсы повышения квалификации».