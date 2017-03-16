Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ

Российская делегация, которую возглавляет полномочный представитель президента Юрий Трутнев, приступила сегодня, 16 марта, к встречам с представителями бизнес-сообщества Индии. В частности, в Мумбаи проходят презентация для компаний, занимающихся производством автомобилей, авиации, оружия, товаров народного потребления, разработкой высоких технологий, а также работают в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслях. В ходе встреч Юрий Трутнев пригласил представителей компании стать участниками третьего Восточного экономического форума, который пройдёт в сентябре этого года во Владивостоке.