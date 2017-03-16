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Posted 16 марта 2017, 06:55

Published 16 марта 2017, 06:55

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ

16 марта 2017, 06:55
Сюжет
Восточный экономический форум
Полпред презентует в Мумбаи инвестиционные возможности Дальнего Востока

Российская делегация, которую возглавляет полномочный представитель президента Юрий Трутнев, приступила сегодня, 16 марта, к встречам с представителями бизнес-сообщества Индии. В частности, в Мумбаи проходят презентация для компаний, занимающихся производством автомобилей, авиации, оружия, товаров народного потребления, разработкой высоких технологий, а также работают в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслях. В ходе встреч Юрий Трутнев пригласил представителей компании стать участниками третьего Восточного экономического форума, который пройдёт в сентябре этого года во Владивостоке.

«Мы приехали, чтобы пригласить ведущие индийские компании к совместной работе, поскольку пока что у нас Индия выпадает. У нас на сегодняшний день, с учётом реализованных уже проектов, привлечено за два года 60 миллиардов рублей инвестиций. Среди инвесторов — Россия, Китай, Япония, Сингапур, а Индии нет», — отметил Юрий Трутнев.

Он рассказал индийским предпринимателям о налоговых льготах и преференциях сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке, о режимах свободного порта и территорий опережающего развития.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», возглавляемая Трутневым делегация, в которой также участвуют руководители дальневосточных регионов, прибыла в Индию из Вьетнама, где состоялась серия аналогичных встреч.

Известно также, что в ходе нынешней поездки власти Хабаровского края предложат индийским инвесторам ряд совместных проектов в областях судостроения, строительства, сельского хозяйства и рыбопереработки.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Дальний Восток#Восточный экономический форум
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