Хабаровчане стали меньше жаловаться на общественный транспорт

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что мониторинги начались зимой — после того, как 9 января людям пришлось утром буквально штурмовать автобусы. С того времени исследования проходят в утреннее и вечернее время, когда люди либо едут на работу или учёбу, либо возвращаются домой. В среднем процедура наблюдения занимает один час. За это время представители управления транспорта успевают отследить, с какой периодичностью приходят автобусы тех или иных маршрутов, насколько заполнены их салоны. Оценка варьируется по шкале от ноля до пяти баллов и, как отмечают специалисты, сейчас в городе она не превышает трёх-четырёх.