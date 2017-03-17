Комсомольского бизнесмена обвиняют в торговле "палёным" алкоголем

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательная база для предъявления обвинения 48-летнему фигуранту по двум статьям — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи алкоголя в крупном размере» и «Незаконное использование чужого товарного знака», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист по связям со СМИ управления МВД России по Комсомльску-на-Амуре Юлия Ким.