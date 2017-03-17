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Posted 17 марта 2017, 06:05

Published 17 марта 2017, 06:05

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

В Хабаровске бомж силой отнял телефон у девятилетнего ребёнка

17 марта 2017, 06:05
Налётчика задержали по горячим следам, и он ничего не успел сделать с гаджетом

В дальневосточной столице мужчина силой отобрал у девятилетнего школьника мобильный телефон. Злоумышленник вырвал гаджет стоимостью в девять тысяч рублей у мальчика из рук и скрылся. Грабителя задержали в этот же день по горячим следам.

Инцидент произошёл во дворе дома по улице Ленинградской. Правоохранители вовремя узнали о случившемся и быстро среагировали. Налётчика поймали члены экипажа ГИБДД совместно с оперуполномоченными отдела полиции № 6. Подозреваемого раньше уже судили за угон автомобиля, у мужчины нет регистрации и постоянного места проживания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, похищенный смартфон правоохранители изъяли у бомжа в отделе полиции. Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае. Так, совершеннолетний парень вымогал у 14-летнего детдомовца деньги. У мальчика не было нужной суммы, и злоумышленник заставил подростка найти её, угрожая избиением. Сирота так и не принёс деньги, за что подсудимый несколько раз ударил свою жертву по лицу и телу и пообещал, что нанесёт более серьёзные увечья, если тот вернётся без наличности. Виновному дали два года лишения свободы условно.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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