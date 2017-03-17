В Хабаровске бомж силой отнял телефон у девятилетнего ребёнка

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае. Так, совершеннолетний парень вымогал у 14-летнего детдомовца деньги. У мальчика не было нужной суммы, и злоумышленник заставил подростка найти её, угрожая избиением. Сирота так и не принёс деньги, за что подсудимый несколько раз ударил свою жертву по лицу и телу и пообещал, что нанесёт более серьёзные увечья, если тот вернётся без наличности. Виновному дали два года лишения свободы условно.