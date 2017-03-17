Виброкатки Приморья уже вибрируют в преддверии сезона дорожных работ

В 2017 году «Примавтодор» выполнит работы по ремонту и содержанию дорог, восстановлению инфраструктуры после тайфуна «Лайонрок» и строительству новых дорог на общую сумму шесть миллиардов рублей. Первое асфальтирование должно начаться в мае. Под особый контроль будут взяты дороги Шкотово - Партизанск и Артём - Находка. В прошлом году РИА «Восток-Медиа» писало об ужасном состоянии этих трасс.