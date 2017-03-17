Власти Приморья назвали число пострадавших на льду

Из 70 пострадавших на льду в этом году 4 погибли, остальных успели спасти. Тем не менее с учётом аномального потепления в Приморье в эти дни рыбаки продолжают сильно рисковать. По информации краевого департамента гражданской защиты, начался необратимый процесс разрушения льда. В связи с этим на водных акваториях края постоянно дежурят 7 судов на воздушной подушке. Они базируются у станции Санаторной, на Второй речке, у полуострова Эгершельд и острова Русского.