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Posted 20 марта 2017, 07:25

Published 20 марта 2017, 07:25

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

Учебно-научный музей ДВФУ представит выставку "Точка в пространстве"

20 марта 2017, 07:25
Сюжет
Идем в музей
Экспозиция составлена из фотографий двух сотрудниц музея

Сегодня, 20 марта в Учебно-научном музее ДВФУ, расположенном по адресу Океанский проспект, 37, открывается фотовыставка «Точка в пространстве». Свои фотографии необычных мест Приморья и других стран представили сотрудницы Музея археологии и этнографии УНМ ДВФУ Елена Залётова и Наталья Чепурная.

«Мы отобрали для выставки снимки, сделанные и в рабочих командировках, и в туристических поездках, - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Елена Залётова. – Например, среди моих сюжетов есть научная экспедиция в Эквадор, паломничество в японский храм… В эквадорской провинции Санта-Елена в 2014-2015 годах работали археологи на раскопках неолитических памятников. В тот же период, кстати, эквадорские магистранты приезжали на раскопки приморских археологических памятников.»

По словам Елены, название для выставки подсказала случайно попавшаяся научно-популярная книга по астрономии. В ней был снимок Земли, сделанный из космоса: планета выглядела пылинкой в солнечном луче. И этот образ пришёлся весьма кстати двум коллегам для того, чтобы обозначить восприятие мира одновременно как очень большого и очень тесного.

«Мои работы посвящены вольным путешествиям по Приморью и по стране. Слово «вольные» подразумевает длительные путешествия не в рамках турфирм, а самостоятельным образом - на своем транспорте или на попутном, обязательно в компании друзей-единомышленников,» - рассказала о своих сюжетах Наталья Чепурная.

По мнению Натальи и Елены, их творческий отчёт о путешествиях и походах может заинтересовать всех, кто питает страсть к познанию разнообразия мира.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Идем в музей
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