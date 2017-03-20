Учебно-научный музей ДВФУ представит выставку "Точка в пространстве"

По словам Елены, название для выставки подсказала случайно попавшаяся научно-популярная книга по астрономии. В ней был снимок Земли, сделанный из космоса: планета выглядела пылинкой в солнечном луче. И этот образ пришёлся весьма кстати двум коллегам для того, чтобы обозначить восприятие мира одновременно как очень большого и очень тесного.