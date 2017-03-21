Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией

Юрий Кучин подал заявки на проведение митинга сразу в трёх местах – Жариковском (Дальзаводском) сквере, сквере возле театра имени Максима Горького и на Вокзальной площади. По двум из них уже пришли отказы. Власти апеллировали к тому, что эти площадки находятся рядом с социально значимыми объектами. «Нам сообщили, что возле Жариковского сквера находится поликлиника, и митинг будет мешать её работе. Хотя в воскресенье она всё равно закрыта. Кроме того, акция якобы может мешать работе театра. При этом раньше мэрия без проблем одобряла проведение там различный акций», - пояснил Кучин. По его мнению, эти причины для отказов являются надуманными. Однако городские власти не дали никакого ответа по поводу проведения митинга на привокзальной площади. Юрий Кучин отметил, что, по мнению Верховного суда, митинг теперь можно считать согласованным. Заявление депутат подавал ещё 15 марта, то есть неделю назад.