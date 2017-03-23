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Posted 23 марта 2017, 01:27

Published 23 марта 2017, 01:27

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

На дороге во Владивостоке загорелось авто

23 марта 2017, 01:27
Сюжет
Происшествие
Владелец не смог спасти машину самостоятельно

Накануне вечером в приморской столице, в районе остановки общественного транспорта «Молодёжная», загорелся автомобиль. Владелец попытался самостоятельно справиться с огнём, однако затея не увенчалась успехом.

Заметив языки пламени, вырывавшиеся из-под капота Nissan Pulsar, автовладелец попытался потушить пожар с помощью огнетушителя. Также мужчина в срочном порядке вынес на улицу ценные вещи и багаж. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», к моменту приезда пожарных огонь перекинулся из моторного отсека в салон. Сотрудники пресс-службы приморского управления МЧС рассказали журналисту агентства, что вызов с места происшествия поступил в 19:11. Пожарный расчёт прибыл по указанным координатам спустя 6 минут. Открытое горение удалось локализовать в 19:19, а полностью ликвидировать - в 19:31. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В тушении приняли участие 5 человек личного состава и одна единица спецтехники.

Стоит отметить, что заметив чужую беду, большинство автолюбителей решили остаться в стороне. При этом случайные свидетели не только не спешили с огнетушителями на помощь, но и замедляли ход, стараясь заснять интересный момент на камеру мобильного телефона. Таким образом, у "Молодёжной" быстро собралась внушительная пробка. Некоторые водители и вовсе не посчитали нужным уступить дорогу пожарным.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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