На дороге во Владивостоке загорелось авто

Заметив языки пламени, вырывавшиеся из-под капота Nissan Pulsar, автовладелец попытался потушить пожар с помощью огнетушителя. Также мужчина в срочном порядке вынес на улицу ценные вещи и багаж. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», к моменту приезда пожарных огонь перекинулся из моторного отсека в салон. Сотрудники пресс-службы приморского управления МЧС рассказали журналисту агентства, что вызов с места происшествия поступил в 19:11. Пожарный расчёт прибыл по указанным координатам спустя 6 минут. Открытое горение удалось локализовать в 19:19, а полностью ликвидировать - в 19:31. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В тушении приняли участие 5 человек личного состава и одна единица спецтехники.