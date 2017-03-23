В Приморье создадут ресурсный центр волонтёров для Дальнего Востока

«Приход молодёжи во власть – очень позитивная тенденция, - отметил глава Приморья. - У вас есть новые идеи, интересные проекты, вы хотите и можете изменить нашу страну к лучшему, а не только заботитесь о собственном благосостоянии. В Приморье уже четвёртый год подряд работает молодежное правительство – ребята на добровольных началах помогают решать стратегические задачи развития края», – рассказал гостю губернатор.