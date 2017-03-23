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Posted 23 марта 2017, 01:25

Published 23 марта 2017, 01:25

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

В Приморье создадут ресурсный центр волонтёров для Дальнего Востока

23 марта 2017, 01:25
Он станет одним из 15 в России

Единственный на Дальнем Востоке ресурсный центр по поддержке и развитию волонтёрства создадут вскоре в Приморье. Он станет одним из 15-ти аналогичных российских центров.

О новой организации накануне провели переговоры губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и сопредседатель Совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев. Недавно Метелев вступил в Общественную палату РФ, иприморский губернатор поздравил его с этим событием.

«Приход молодёжи во власть – очень позитивная тенденция, - отметил глава Приморья. - У вас есть новые идеи, интересные проекты, вы хотите и можете изменить нашу страну к лучшему, а не только заботитесь о собственном благосостоянии. В Приморье уже четвёртый год подряд работает молодежное правительство – ребята на добровольных началах помогают решать стратегические задачи развития края», – рассказал гостю губернатор.

Артём Метелев отметил, что хорошо знаком с развитием волонтёрства в Приморье и назвал его одним из самых сильных в стране. В октябре 2016 года организации «Волонтёр Приморья» присвоен официальный статус Центра привлечения и подготовки волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Сопредседатель Совета Ассоциации волонтёрских центров России предложил Владимиру Миклушевскому создать в Приморье ресурсный центр по поддержке и развитию добровольчества – площадку для взаимодействия между заказчиками, исполнителями и получателями волонтёрских услуг.

«В этом году мы планируем создать 15 таких организаций по всей стране. Приморье – единственный субъект Дальнего Востока, который мы выбрали для реализации проекта на первой стадии. Здесь для создания ресурсного центра уже все есть – и желание ребят, и поддержка краевых властей», – отметил Артём Метелев.

Новый ресурсный центр должен стать посредником между органами исполнительной власти и волонтёрскими организациями. Здесь будет сосредоточена информация о потребностях края в волонтёрской помощи. «Заказчиком» услуг организации будут краевые власти, которые составят задание для центра исходя из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития региона.

Владимир Миклушевский предложение по созданию Ресурсного центра поддержал и подчеркнул, что к формированию повестки работы центра будут привлечены и жители края.

Как сообщает краевая пресс-служба, волонтёрское движение в Приморском крае насчитывает более 15 тысяч человек. Возраст приморских волонтеров составляет от восьми до 50 с лишним лет.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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