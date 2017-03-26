Футболисты хабаровского СКА заработали три очка на хладнокровии

Матч на территории "армейцев" мог стать для гостей долгожданным реваншем, хабаровчанам же нельзя было более терять очки и при этом оставаться в лидерах турнира. Поэтому встреча началась с обоюдных атак, которые некоторое время выглядели скорее как рекогносцировка на местности. Тем удивительнее, что первая же более или менее грамотная комбинация СКА завершилась взятием ворот: сначала Николай Калинский оставил ни с чем половину обороны "Тюмени", а потом отдал пас Максиму Астафьеву. Новичок хабаровского клуба подработал мяч и прицельно положил его в дальний от вратаря угол, открыв счёт своим голам за "армейские" цвета.