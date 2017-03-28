Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников

Итак, любой житель Приморья может зарегистрироваться на портале, проголосовать за того или иного руководителя и даже написать жалобу. Критериями оценки служат, в том числе, состояние дорог, качество ЖКХ и организация работы транспорта в муниципалитетах. В данный момент, если верить «Интернет-рупору народной власти», лучше всего себя зарекомендовали глава Хорольского района Алексей Губайдуллин, глава Чугуевского района Анатолий Баскаков и находящийся под следствием мэр Дальнегорска Игорь Сахута.