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Posted 29 марта 2017, 16:45

Published 29 марта 2017, 16:45

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

Николай Носков очнулся в реанимации

29 марта 2017, 16:45
Теперь певца ожидают длительное лечение и реабилитация

Певец Николай Носков пришел в сознание после перенесенного инсульта, пишет utro.ru 29 марта.

29 марта в частном подмосковном госпитале Николай Носков пришел в себя и начал дышать самостоятельно. Медики отмечают, что состояние 61-летнего певца стабилизировалось, и его жизни на данный момент ничто не угрожает.

Бывший солист группы «Парк Горького», российский певец Николай Носков 28 марта пережил инсульт и был доставлен в больницу 28 марта. Некоторое время он находился подключенным к аппарату жизнеобеспечения.

Теперь певца ожидают длительное лечение и реабилитация.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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