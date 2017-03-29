Приморцы собирают гуманитарную помощь для Донбасса

Posted 29 марта 2017, 00:34
Published 29 марта 2017, 00:34
Modified 17 сентября 2022, 10:14
Updated 17 сентября 2022, 10:14
Приморье включилось во всероссийскую акцию по оказанию помощи нуждающимся жителям Донбасса. Инициатором её выступил благотворительный фонд «Достоинство». Представители фонда по итогам поездок на Донбасс составили список наиболее необходимых людям вещей и продуктов. Жителям опалённого войной региона нужны продукты питания с длительным сроком хранения, детская и взрослая одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, канцелярские товары.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, задачей всероссийской акции «Разделим боль детских сердец!» является оказание на территории Донбасса адресной гуманитарной помощи детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка в результате событий последних лет, потерявшим кормильцев. Мероприятие продлится до тех пор, пока экономическая ситуация в Луганской и Донецкой областях не стабилизируется, чтобы жители могли обойтись без помощи извне.
Пункты приёма гуманитарной помощи в Приморье:
Владивосток, улица Военное Шоссе, 18, телефон: (423) 279-05-47, улица Командорская, 11;
Артём, улица 1-я Рабочая, 1, телефон: (423) 279-01-72;
Уссурийск, улица Резервная, 31, телефон: (4234) 23-15-50.
Все пожертвованные гражданами, организациями вещи и продукты питания весом 10 и более килограммов рекомендовано упаковать в коробки или паллеты (плоские прямоугольные подставки под груз). Продукты питания и средства личной гигиены должны быть с длительным сроком хранения и иметь сертификаты соответствия.
Перечень товаров, находящихся в упаковке, необходимо указать списком на лицевой стороне тары. Приём гуманитарной помощи осуществляется каждый первый рабочий день недели пункта приёма.
Также можно отправить помощь самостоятельно «Почтой России» по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 111, оф. 525.
Работает горячая линия: 8 (800) 25-034-25.