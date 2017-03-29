Приморцы собирают гуманитарную помощь для Донбасса

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, задачей всероссийской акции «Разделим боль детских сердец!» является оказание на территории Донбасса адресной гуманитарной помощи детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка в результате событий последних лет, потерявшим кормильцев. Мероприятие продлится до тех пор, пока экономическая ситуация в Луганской и Донецкой областях не стабилизируется, чтобы жители могли обойтись без помощи извне.