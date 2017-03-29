В Приморье почти половина госзакупок совершается с нарушениями

Немало нарушений чиновники Приморья совершили и при госзакупках. Ведомство Игоря Ватулина изучило 605 аукционов на общую сумму 11 миллиардов рублей. Почти половину из них – 276 – провели с нарушениями. Речь идёт не о самых значительных приобретениях. Общая сумма «неправильных» закупок составила 1,8 миллиарда рублей. В десяти случаях Контрольно-счётная палата Приморья обнаружила признаки нарушений. Материалы об этом подчинённые Игоря Ватулина уже передали в прокуратуру.