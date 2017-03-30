Хабаровский край даст северным территориям больше четырёх миллиардов

«Северный завоз, дизельное топливо для автономных систем энергоснабжения, субсидирование завоза более десяти наименований социально значимых продуктов питания — всё это берём на себя. В Охотском районе стоимость одного киловатт-часа составляет 60 рублей, а средняя по краю — четыре рубля. Житель Охотского района платит четыре рубля, а край субсидирует 56 рублей»,— отметил Вячеслав Шпорт.