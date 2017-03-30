В Москве на заводе "Молния" произошел взрыв

Машиностроительный завод «Молния» принадлежит структуре госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Он специализируется на изготовлении нестандартного оборудования для АЭС, а также технических средств для российских силовых ведомств, таких как Минобороны, ФСБ и ФСО.