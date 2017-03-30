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Posted 30 марта 2017, 14:52

Published 30 марта 2017, 14:52

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

В Москве на заводе "Молния" произошел взрыв

30 марта 2017, 14:52
Сюжет
Происшествие
Двое погибших

Трое погибли при взрыве газового баллона на территории завода «Молния» в Москве, пишет utro.ru 30 марта.

На Рязанском проспекте российской столицы на заводе «Молния» произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента погибли три человека.

Машиностроительный завод «Молния» принадлежит структуре госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Он специализируется на изготовлении нестандартного оборудования для АЭС, а также технических средств для российских силовых ведомств, таких как Минобороны, ФСБ и ФСО.

Также «Молния» выпускает и продукцию гражданского назначения.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Происшествие
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