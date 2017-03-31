Хабаровский край подружится с Лапландией и Гренландией

«Мы субсидируем авиаперевозки в отдалённые населённые пункты, строим дороги, поддерживаем коренные малочисленные народы Севера и, конечно, тесно сотрудничаем с арктическими регионами, например с Республикой Саха (Якутия). Наши практики в управлении северными районами могут быть полезны, но и нам тоже есть чему поучиться у коллег. Поэтому в ближайшее время Хабаровский край подаст заявку на вступление в Северный форум», — заявил Вячеслав Шпорт.