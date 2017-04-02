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Posted 2 апреля 2017, 03:35

Published 2 апреля 2017, 03:35

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

Мисс Россия – 2017: представительницам Приморья нужна помощь земляков

2 апреля 2017, 03:35
На сайте конкурса стартовало народное голосование

Представительницам Приморья на «Мисс Россия – 2017» нужна поддержка земляков. На сайте национального конкурса красоты стартовало онлайн-голосование в номинации мисс зрительских симпатий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Оргкомитет официально представил всех участниц конкурса этого году. Теперь все желающие могут сделать выбор и отдать голос за лучшую, на свой взгляд, девушку из 50 финалисток.

Приморский край в этом году представляют сразу две девушки – 22-летняя Лия Селиванова из Владивостока и 23-летняя Анастасия Александрова из Москвы. На момент публикации материала Селиванова набрала 183 «лайка», а Александрова – 99. Пока в народном рейтинге лидирует Анжелика Назарова из Якутии, собравшая больше 2700 голосов.

Финал конкурса «Мисс Россия – 2017» пройдет 15 апреля в концертном зале «Барвиха». За корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» будут бороться 50 девушек.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2017» Приморский край представит девушка из Москвы Анастасия Александрова. Также в Москву отправилась студентка из Владивостока Лия Селиванова. Таким образом, честь Приморского края будут защищать сразу две девушки.

В прошлый раз представительница Приморья принимала участие в престижном конкурсе два года назад. В 2015 году, в топ-50 самых красивых девушек России попала на тот момент 18-летняя Александра Самойлова из Большого Камня. Красавица приглянулась организаторам национального конкурса во время одного из кастингов на «Мисс Приморье», до этого Александра стала «Вице-мисс Приморье — 2013». Однако в финале «Мисс Россия – 2015» представительница края не прошла даже в двадцатку лучших. В 2016 году представительницы от Приморского края на конкурсе вовсе не было.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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