В доме-музее Арсеньева представлена коллекция эвенкийских сумок

«Основой небольшого музейного собрания по эвенкам стала коллекция, переданная в музей В. К. Арсеньевым в 1921 году. За почти 90-летний период «жизни» эвенкийской коллекции В. К. Арсеньева в музее предметы, изготовленные из кожи, утратили экспозиционный вид. Этому во многом способствовала жесточайшая эксплуатация предметов — почти постоянное экспонирование. При первой же возможности с появлением в музее реставрационной службы в период с 2005 по 2015 год была проведена реставрация всех кожаных изделий из мемориальной коллекции В. К. Арсеньева», - говорится в статье.