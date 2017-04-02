В доме-музее Арсеньева представлена коллекция эвенкийских сумок

Posted 2 апреля 2017, 11:38
Published 2 апреля 2017, 11:38
Modified 1 сентября 2022, 07:41
Updated 1 сентября 2022, 07:41
Дом путешественника Арсеньева продолжает экспонировать часть этнографической коллекции Владимира Клавдиевича, которая была привезена им во Владивосток в переломном для него 1918 году. В это время путешественник покинул Хабаровск, расстался с женой и вновь поселился во Владивостоке. Здесь он начал работу по подготовке к печати своих знаменитых книг «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».
Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в музей на улице Арсеньева, 7-б.
В своей научной статье, посвящённой коллекции путешественника, научный сотрудник музея Вера Кобко рассказывает, как шла работа над реставрацией уникальных кожаных сумок, созданных в начале прошлого века руками эвенкийских мастериц.
«Основой небольшого музейного собрания по эвенкам стала коллекция, переданная в музей В. К. Арсеньевым в 1921 году. За почти 90-летний период «жизни» эвенкийской коллекции В. К. Арсеньева в музее предметы, изготовленные из кожи, утратили экспозиционный вид. Этому во многом способствовала жесточайшая эксплуатация предметов — почти постоянное экспонирование. При первой же возможности с появлением в музее реставрационной службы в период с 2005 по 2015 год была проведена реставрация всех кожаных изделий из мемориальной коллекции В. К. Арсеньева», - говорится в статье.
В реставрации эвенкийских сумок принимали участие московские художники-реставраторы первой и высшей категории, а также сама Вера Васильевна Кобко. Эвенкийская коллекция кожаных изделий В. К. Арсеньева невелика — всего 10 предметов. В статье, опубликованной на сайте музея, подробно описано, как реставраторы применяли метод отдалённого увлажнения, чтобы пересохшая кожа одного из экспонатов стала эластичной и с ней можно было работать: сумку поместили в закрытую коробку с сосудом с водой, имеющим широкое горло для большей площади испарения. Благодаря этому по прошествии 8 дней кожа «ожила», увлажнилась до такого состояния, что была готова к дальнейшим операциям.