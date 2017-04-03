Картина дня в Хабаровском крае: Дарт Вейдер в одеяле и весенний пал

Немного новостей есть из мира чисел, а точнее — их роста и снижения. С одной стороны, в Хабаровском крае стало меньше белоплечих орланов и призывников, с другой — есть прирост в цене на проезд в автобусах 56-го маршрута в столице и в количестве свиноводческих комплексов по региону. Видимо, это и есть равновесие сил.