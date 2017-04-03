Сезон палов сухой растительности в Хабаровском крае открыт

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что администраторы паблика «Типичный Хабаровск» запустили анонимный опрос с вопросом «А ты жжёшь?», чтобы узнать, причастны ли хабаровчане к палам сухой травы. О б участии в поджогах сообщил 91 человек. При этом 63 из них отмечают, что устраивают небольшие пожары иногда, но очень аккуратно. А ещё 28 горожан считают, что дым — это не проблема. Но большинство участников опроса — 477 интернет-пользователей — выбрали в опросе вариант «Не жгу».