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Posted 3 апреля 2017, 00:20

Published 3 апреля 2017, 00:20

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

Сезон палов сухой растительности в Хабаровском крае открыт

3 апреля 2017, 00:20
Специалисты МЧС зафиксировали почти 50 возгораний травы и мусора

Прошедшие выходные для хабаровчан обернулись «ингаляциями» дыма от палов сухой травы. Социальные сети наводнили снимками и информацией о том, что на пустырях и полях краевого центра, а также в пригороде, полыхает огонь. Также горожане фотографировали и выкладывали в различные паблики зарево на горизонте со стороны Еврейской автономной области.

Публикация от ДПС-Контроль Хабаровск (@27dps)

За прошедшие выходные в Хабаровске и на его окраинах спасатели выезжали 48 раз на тушение пожаров, связанных с возгоранием травы и мусора. Тёплые выходные создали благоприятную среду для уборки и отдыха на дачных участках. В основном палы происходили под контролем — угроз распространения огня на большие площади и населённые пункты пожарные не зафиксировали.

Специалисты главного управления МЧС России по Хабаровскому краю с помощью космического мониторинга за минувшие выходные зафиксировали 49 термических точек по всему региону. Преимущественно очаги возгорания располагались вне населённых пунктов, а основной причиной стал контролируемый пал сухой растительности — траву отжигали под присмотром спасателей и сотрудников регионального управления лесами. Пожаров в лесном фонде не зарегистрировали. Географически термические аномалии располагались в основном в южных и центральных районах края — в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Хабаровском и имени Лазо.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что администраторы паблика «Типичный Хабаровск» запустили анонимный опрос с вопросом «А ты жжёшь?», чтобы узнать, причастны ли хабаровчане к палам сухой травы. О б участии в поджогах сообщил 91 человек. При этом 63 из них отмечают, что устраивают небольшие пожары иногда, но очень аккуратно. А ещё 28 горожан считают, что дым — это не проблема. Но большинство участников опроса — 477 интернет-пользователей — выбрали в опросе вариант «Не жгу».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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