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Posted 4 апреля 2017, 02:15

Published 4 апреля 2017, 02:15

Modified 13 января, 07:51

Updated 13 января, 07:51

Руководящие работники энергопредприятий Приамурья вышли на старты

4 апреля 2017, 02:15
Спартакиада ДРСК собрала восемь команд

Спартакиада руководящих работников энергопредприятий Амурской области провела свой первый этап. Соревнования прошли на спортивных объектах турбазы «Мухинка» и СОК «Белогорье» в минувшие выходные, в них приняли участие восемь команд. Программа включала в себя турниры по волейболу, плаванию, шахматам, настольному теннису и бильярду.

На волейбольной площадке разгорелась нешуточная борьба. В итоге победа осталась за командой «Центральных электрических сетей», на втором месте «Амурэнергосбыт», третье место у спортсменов исполнительного аппарата Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»).

В плавании среди женщин лучшей оказалась Евгения Мякишева (команда исполнительного аппарата ДРСК), среди мужчин не было равных Сергею Попову («Центральные электрические сети»).

В смешанной эстафете первыми стали представители «Центральных электрических сетей», на втором месте сборная исполнительного аппарата ДРСК, третьими стали спортсмены «Амурэнергосбыта».

Победителем в шахматном турнире среди мужчин стал Сергей Протасов (Благовещенская ТЭЦ), лучшей шахматисткой оказалась Коломина Марина из команды исполнительного аппарата ДРСК.

Первое место в турнире по настольному теннису среди женщин заняла Светлана Коваленко (команда исполнительного аппарата ДРСК), среди мужчин лучшим стал Шохирев Дмитрий (ЗЭС).

В соревнованиях по бильярду первое место занял Вадим Усольцев (команда исполнительного аппарата ДРСК).

По сумме очков, набранных во всех дисциплинах, команда исполнительного аппарата ДРСК заняла первое место, на втором месте сборная «Центральных электрических сетей», на третьем — команда «Амурэнергосбыта». Спортсмены, занявшие призовые места, награждены грамотами и памятными подарками.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДРСК
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