Руководящие работники энергопредприятий Приамурья вышли на старты

Спартакиада руководящих работников энергопредприятий Амурской области провела свой первый этап. Соревнования прошли на спортивных объектах турбазы «Мухинка» и СОК «Белогорье» в минувшие выходные, в них приняли участие восемь команд. Программа включала в себя турниры по волейболу, плаванию, шахматам, настольному теннису и бильярду.