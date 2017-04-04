В Хабаровском крае клещи разносят новую заразу

«С 2014 года на базе нашего НИИ мы начали изучение клещевой возвратной лихорадки (Borrelia miyamotoi). Сейчас в России в целом и в Хабаровском крае в частности идёт изучение распространённости этого возбудителя и его роли в инфекционной патологии населения, — рассказала в интервью корреспонденту программы «Вести. Хабаровск» заведующая отделом природно-очаговых инфекций хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Анна Драгомерецкая. — В 2015 году мы провели исследования, которые показали, что действительно причиной заболевания людей, пострадавших от присасывания клеща, стал именно этот возбудитель. Он был выделен из биологического материала от инфицированных. Это очень актуальное исследование. Необходимо привлекать внимание медицинских работников к тому, что кроме клещевого энцефалита, кроме иксодового клещевого боррелиоза, кроме клещевых риккетсиозов, которые на слуху, есть и другие возбудители».