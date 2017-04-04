В районе имени Лазо воровка сдала на металлолом плиту и обогреватель

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о квартирных кражах. Так, в районе имени Лазо задержать домушника помогла бдительная соседка потерпевших: она подглядывала в глазок своей входной двери и заметила незнакомого человека на лестничной площадке. А в дальневосточной столице мужчина, в прошлом имевший ряд проблем с законом за имущественные преступления, решил добавить в свою копилку ещё одну судимость. Он украл наличность из чужой квартиры, проникнув в помещение через взломанную балконную дверь. Злоумышленника не остановило даже то, что в одной из комнат находилась престарелая женщина.