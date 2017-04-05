Морган Фриман научит хабаровчан, как "Уйти красиво"

Ещё одна премьера — космическая драма российского производства «Время первых». По-своему, это уникальный жанровый эксперимент. Фильмы о космосе в нашей стране снимали и раньше, он присутствует в ряде советских фантастических кинолент, но в основном как некая среда, где разворачиваются выдуманные приключения героев условного Кира Булычёва. Здесь же космос показан более глубоко и реалистично, отчасти пугающе. Но пусть это не оттолкнёт зрителей, которые, наевшись кинофантастики от Фёдора Бондарчука, могут надумать плохого и о предстоящей картине. «Время первых» — это не попытка снять фантастический триллер. Это прежде всего драма, биопик о выдающемся советском космонавте Алексее Леонове и его знаменитом выходе в открытый космос. Очевидно, что премьера фильма приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается в нашей стране 12 апреля.