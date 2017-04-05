Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток

Однако, как сообщает краевая пресс-служба, на дороги даже оборудованным машинам пока нельзя – к назначенной дате начала работы временного порядка оказались готовы не все. Для оформления ПТС понадобится ещё получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Федеральная служба по аккредитации в понедельник дала разъяснения, что «испытательные лаборатории выдают свидетельство о безопасности конструкции колёсного транспортного средства по результатам проведения технической экспертизы конструкции на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства». Но представители лабораторий заявляют, что им этого недостаточно и ждут соответствующих документов.