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Posted 5 апреля 2017, 03:59

Published 5 апреля 2017, 03:59

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток

5 апреля 2017, 03:59
Однако автомобили "с кнопкой" не смогут сразу выехать на дороги

Сегодня уполномоченный представитель АО «ГЛОНАСС» в Приморье начал заключение договоров с автовладельцами на установку «тревожных кнопок» - первая тысяча устройств уже прибыла во Владивосток. Одновременно в крае начал работать пункт временного порядка действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России.

Компания «Сумотори-Авто», ставшая первым уполномоченным представителем АО «ГЛОНАСС» в регионе, начала продавать устройства для установки на подержанные иномарки.

«Сначала мы заключаем договор, обязывающий покупателя установить устройство на автомобиль, далее данные машины, номер кузова или вин-номер машины вносятся в id абонентского терминала, затем регистрируем его в информационной системе «ГЛОНАСС». На сегодняшний день заявки на покупку устройств подали около четырёх тысяч человек. С первой партией, это тысяча модулей, мы управимся за две недели, готовы оборудовать по сто машин ежедневно. В дальнейшем запланированы ещё поставки систем «ЭРА-ГЛОНАСС», – отметил руководитель компании Сергей Веркеенко.

Однако, как сообщает краевая пресс-служба, на дороги даже оборудованным машинам пока нельзя – к назначенной дате начала работы временного порядка оказались готовы не все. Для оформления ПТС понадобится ещё получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Федеральная служба по аккредитации в понедельник дала разъяснения, что «испытательные лаборатории выдают свидетельство о безопасности конструкции колёсного транспортного средства по результатам проведения технической экспертизы конструкции на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства». Но представители лабораторий заявляют, что им этого недостаточно и ждут соответствующих документов.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что временный порядок оборудования подержанных иномарок системой вызова экстренных служб был озвучен руководством АО «ГЛОНАСС» 22 марта во Владивостоке. Аккредитацию от АО «ГЛОНАСС» на установку кнопки вызова экстренных служб получат 8 компаний. Что касается стоимости процедуры вместе с ценой прибора – то сначала руководство АО «ГЛОНАСС» заверяло, что она не превысит 25 тысяч рублей. Однако, по последним данным, цена увеличилась до 27 тысяч.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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