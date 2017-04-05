В Хабаровске мужчина "помог" своей приятельнице купить права

В правоохранительные органы обратилась жительница краевого центра, ставшая жертвой мошеннических действий со стороны своего приятеля. Мужчина предложил потерпевшей содействие в получении водительских прав. Фигурант убедил девушку, что он сможет оформить удостоверение без фактического прохождения медицинской комиссии, курса обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД. На решение необходимых вопросов и прочие расходы злоумышленник попросил порядка 55 тысяч рублей. Хабаровчанке понравилась такая перспектива — стать автоледи без каких-либо хлопот. Она несколькими взносами передала преступнику требуемую сумму. Однако женщина не догадывалась, что её приятель не имеет таких связей, чтобы оформить документ в обход закона. Мужчина просто обманом выманил у приятельницы деньги.