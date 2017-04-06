"Единая Россия" продолжает в Приморье проект исторической памяти

«Мы ежегодно перед 9 Мая приводим в порядок все наши памятники: красим, белим, облагораживаем, чтобы все они выглядели хорошо не только в преддверии праздника, но и весь остальной год. Занимаемся уборкой не только тех объектов, которые стоят у нас на балансе, но и вообще всех памятников, которые у нас есть. Нам бы очень хотелось отреставрировать монумент землякам, ушедшим на Великую Отечественную войну, который стоит в центре нашего поселения и возле которого проходят основные массовые мероприятия. Так что мы будем рады любой поддержке нашей работы», ‒ сказал Олег Александров.