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Posted 6 апреля 2017, 03:41

Published 6 апреля 2017, 03:41

Modified 13 января, 07:51

Updated 13 января, 07:51

Электроснабжение потребителей в Еврейской автономии восстановлено

6 апреля 2017, 03:41
В работах были задействованы оперативно-выездные бригады филиала АО «ДРСК»

Накануне вечером по плановой заявке Хабаровского предприятия «МЭС Востока» энергетиками филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской автономной области» была выведена в ремонт воздушная линия электропередачи ВЛ 35 кВ Биробиджан — ЖБИ с отпайкой на подстанции ПС ГЗУ, питающая подстанции ПС ЖБИ, МК, ГЗУ. Электроснабжение потребителей, получающих электроэнергию от данных подстанций, осуществлялось по ремонтной схеме. В 18 часов 1 минуту действием защит отключилась воздушная линия электропередачи ВЛ 35 кВ Биробиджан — МК, питающая подстанции ПС МК, ЖБИ, ГЗУ и Валдгейм. В результате без электроснабжения осталась часть потребителей, проживающих в центральной части Биробиджана, микрорайоне имени Стяжкина, а также 24 котельные, 4 насосные станции, 96 ТП, воинская часть.

Через 16 минут после аварийного отключения была запитана подстанция ПС ЖБИ по резервной схеме, через 58 минут ПС МК, через 1 час 37 минут ПС ГЗУ и через 1 час 51 минуту ПС Валдгейм. Последний потребитель был включён в 19:52. В ходе восстановительных работ были задействованы три оперативно-выездные бригады и одна бригада электромонтёров Биробиджанского РЭС филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской автономной области». Выявлено повреждение элегазового выключателя 35 кВ на подстанции ПС ГЗУ, а также наличие однофазного замыкания на землю на ВЛ 35 кВ МК — Валдгейм. Организованы работы по ремонту элегазового выключателя на подстанции ПС ГЗУ, внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ МК — Валдгейм.

На данный момент все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДРСК
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