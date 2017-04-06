Электроснабжение потребителей в Еврейской автономии восстановлено

Через 16 минут после аварийного отключения была запитана подстанция ПС ЖБИ по резервной схеме, через 58 минут ПС МК, через 1 час 37 минут ПС ГЗУ и через 1 час 51 минуту ПС Валдгейм. Последний потребитель был включён в 19:52. В ходе восстановительных работ были задействованы три оперативно-выездные бригады и одна бригада электромонтёров Биробиджанского РЭС филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской автономной области». Выявлено повреждение элегазового выключателя 35 кВ на подстанции ПС ГЗУ, а также наличие однофазного замыкания на землю на ВЛ 35 кВ МК — Валдгейм. Организованы работы по ремонту элегазового выключателя на подстанции ПС ГЗУ, внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ МК — Валдгейм.