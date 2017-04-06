В пригороде Хабаровска силовики перекрыли канал поставки "скорости"

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, по данному факту следователи проводят первичные проверочные мероприятия. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в особо крупном размере». Сейчас перед оперативниками стоит задача выяснить каналы поступления и предполагаемые пути сбыта наркотических средств, а также установить весь круг лиц, причастных к поставке веществ из соседнего региона.