На конкурс речных перевозчиков в Хабаровске поступила первая заявка

«Если у нас будет увеличиваться пассажиропоток, то пассажиров же необходимо будет перевозить, поэтому мы будем держать резервное судно. В прошлом году мы перевезли на городских линиях 216 тысяч пассажиров. Для сравнения: в 2015 году мы перевезли 253 тысячи. Но мы предполагаем, что в связи с открытием новой остановки «Верхнее Заречье» и в связи с тем, что мы сегодня ставим точку в наших негативных взаимоотношениях — в прошлом — с администрацией города и говорим о том, что мы будем работать — я думаю, что люди будут активно осваивать дачные участки», — рассказал Игорь Меерсон.