Некоторым приморцам запретили гулять во дворе

«Мы даже банально не можем шагу ступить по своим дворам. Многие из нас живут тут уже десятки лет – у нас тут свои огороды, своя жизнь. А этот человек просто взял, обвязал всё красной ленточкой (пометил собственность), да ещё и угрожает засыпать нам канализацию. У нас и так нет воды – мы всю жизнь её сами возим, так ещё и последних удобств нас хочет лишить самопровозглашённый феодал!» - рассказала Татьяна Романовна.