Систему tax free протестируют в России

Нововведение пока что коснется трех крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Возврат НДС будет осуществляться после отметки таможенного органа в торговой точке или при выезде за рубеж. Сумма покупки должна будет составить не менее десяти тысяч рублей.