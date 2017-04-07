В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии

Технология сжигания позволяет не только избавиться практически от любого вида отходов. Тепловую энергию, полученную в процессе, можно преобразовать в электричество. Пока на площадках компании «Игл» перерабатывается не так много мусора. Захоронение на полигоне обходится в 150 рублей за кубометр. Цивилизованная сортировка и утилизация при небольших объёмах – почти в пять раз дороже. Новый законопроект даёт возможность муниципалитетам совместно с гражданами самим принимать решение о способе избавления от отходов. Возможно, таких площадок по утилизации на Сахалине в ближайшее время станет больше.