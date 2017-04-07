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Posted 6 апреля 2017, 22:20

Published 6 апреля 2017, 22:20

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

В пятницу синоптики "запретили" в Хабаровске дождь

6 апреля 2017, 22:20
Кроме этого, в городе изменилось направление ветра

В дальневосточной столице сегодня, 7 апреля, преимущественно ясная погода. Вчерашние тучи полностью покинули небосвод, и солнце продержится до конца дня.

Температура воздуха в утренние часы составит уже привычные горожанам 0...+2 градуса по Цельсию. После обеда потеплеет до +10...+12 градусов. Специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют сегодня осадков.

В Хабаровске снова изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-западной стороны со скоростью 6-11 метров в секунду.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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