В пятницу синоптики "запретили" в Хабаровске дождь

Posted 6 апреля 2017, 22:20
Published 6 апреля 2017, 22:20
Modified 17 сентября 2022, 10:14
Updated 17 сентября 2022, 10:14
В дальневосточной столице сегодня, 7 апреля, преимущественно ясная погода. Вчерашние тучи полностью покинули небосвод, и солнце продержится до конца дня.
Температура воздуха в утренние часы составит уже привычные горожанам 0...+2 градуса по Цельсию. После обеда потеплеет до +10...+12 градусов. Специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют сегодня осадков.
В Хабаровске снова изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-западной стороны со скоростью 6-11 метров в секунду.