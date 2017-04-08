Чёрный "Ниссан" c кнопкой вошёл в историю Приморья

Блокада импорта подержанных авто в России продержалась 97 дней, говорится в сообщении. Она закончилась сегодня, 7 апреля, когда во Владивостоке ответственные лица выдали первый ПТС на японскую иномарку, Nissan X-Trail 2010 года выпуска. В особых отметках в документе значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС». Это требование вступило в силу с 1 января 2017 года и фактически заблокировало импорт «пробежных» автомобилей во многих регионах страны. До тех пор, пока правительство РФ не приняло необходимых решений, чтобы исправить ситуацию.