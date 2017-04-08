vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2017, 08:16

Published 8 апреля 2017, 08:16

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

Чёрный "Ниссан" c кнопкой вошёл в историю Приморья

8 апреля 2017, 08:16
Власти с нескрываемой радостью отметили наступление эры ГЛОНАСС

Сегодня, 7 апреля, во Владивостоке выдан первый паспорт технического средства на подержанный японский автомобиль, сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых в Россию, заработал. В особых отметках – номер УВЭОС – устройства вызова экстренных оперативных служб.

Блокада импорта подержанных авто в России продержалась 97 дней, говорится в сообщении. Она закончилась сегодня, 7 апреля, когда во Владивостоке ответственные лица выдали первый ПТС на японскую иномарку, Nissan X-Trail 2010 года выпуска. В особых отметках в документе значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС». Это требование вступило в силу с 1 января 2017 года и фактически заблокировало импорт «пробежных» автомобилей во многих регионах страны. До тех пор, пока правительство РФ не приняло необходимых решений, чтобы исправить ситуацию.

В «белом доме» особо отмечается, что на днях в Приморье пришла первая тысяча «тревожных кнопок». Данное событие ознаменовало старт кампании по заключению договоров с автовладельцами на установку систем вызова экстренных служб. Ожидается, что в ближайшее время в регион поступит ещё одна партия устройств. С понедельника временный порядок действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, озвученный АО «ГЛОНАСС» на встрече с автобизнесом во Владивостоке, начнёт работать в полную силу.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика