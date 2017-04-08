В пригороде Хабаровска нетрезвый водитель угодил в кювет

Виновник аварии уверял, что в происшествии виноват не алкоголь, а камень, который он «неудачно объехал». Вину за свои нарушения пытались оправдать и другие водители, которые сегодня ночью получили протоколы в рамках операции «Район». Три экипажа ДПС задержали ещё двоих пьяных автовладельцев.