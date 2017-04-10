В Подмосковье прошла репетиция парада Победы 9 мая

Жители и гости столицы 9 мая смогут увидеть в небе над Красной площадью вертолеты Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, заправщики Ил-78, транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, а также учебно-боевые самолеты Як-130.