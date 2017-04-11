Тюменская биатлонистка выиграла бронзовую медаль в чемпионате России

Posted 11 апреля 2017, 09:13
Published 11 апреля 2017, 09:13
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
В Тюменской области в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошел марафон чемпионата России, бронзу в котором выиграла тюменская биатлонистка Анастасия Толмачева. Об этом пишет megatyumen.ru.
Победителем марафона стала спортсменка из Архангельска Екатерина Зуброва. Серебряная медаль досталась Елене Баданиной, которая живет в Ямало-Ненецком АО. Четвертое и шестое места заняли биатлонистки из Тюмени Елена Чиркова и Екатерина Абрамова.
В соревнованиях участвовали 15 спортсменок.