В Тюмени внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в ВАЗ 2112

Posted 11 апреля 2017, 09:19
Published 11 апреля 2017, 09:19
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
На одной из дорог Тюмени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser пытался проехать на красный свет и спровоцировал столкновение с отечественной легковушкой. Об этом пишет megatyumen.ru.
Дорожный инцидент произошел 8 апреля. От удара иномарка перевернулась на бок. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ 2112 получили ушибы. Виновником аварии признан водитель внедорожника, который пытался проскочить на красный свет светофора.