Новую систему фиксации нарушений ПДД разрабатывают в Хабаровском крае

Задача системы — повысить количество зафиксированных нарушений, что приведёт к росту собираемых штрафов. Поступления в бюджет края от таких административных санкций и оплаты за ущерб дорогам могут составить без малого три миллиарда рублей, против 128 миллионов, которые собирают сейчас. Пополнять региональную казну уже вызвалась компания, имя которой пока не разглашается.