В приморской столице вновь обесточат часть домов

Сегодня, 13 апреля, во Владивостоке вновь произойдут плановые отключения электричества, сообщает РИА «Восток-Медиа». Их основная часть затронет пригород столицы Приморья. Отключать свет будут в период с 9 часов утра до 5 вечера. Речь идёт о следующих адресах: