В приморской столице вновь обесточат часть домов

Posted 12 апреля 2017, 21:57
Published 12 апреля 2017, 21:57
Modified 17 сентября 2022, 10:14
Updated 17 сентября 2022, 10:14
Сегодня, 13 апреля, во Владивостоке вновь произойдут плановые отключения электричества, сообщает РИА «Восток-Медиа». Их основная часть затронет пригород столицы Приморья. Отключать свет будут в период с 9 часов утра до 5 вечера. Речь идёт о следующих адресах:
3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 42, 49;
Борисенко, 104, 104а;
1-я Дачная, 2в, 2д, 4, 8в, 8д, 11а, 11-б, 11в, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33;
Ивановская, 6а;
Калинина, 178;
Луговая, 21 - 26;
Маковского, 114, 114а, 116, 122, 124, 130, 132, 136;
Мусоргского, 21, 27, 29к, 33а;
Новоивановская, 3, 6а;
Прапорщика Комарова, 23, 25, 27, 29, 31;
Русская, 9, 9-б, 11, 17, 17г;
Садгородская, 10, 12, 12а, 14, 18, 22, 24, 24а;
Светланская, 108-б, 108е;
2-я Строительная, 15, 17, 19;
Уткинская, 18, 30, 32;
садовое общество «Энергетик», 77;
садовое общество «Юбилейное», 32;
садовое общество «Авангард», 165;
садовое общество «Водник», 19;
садовое общество «Восход», 12, 46, 46а, 49, 58, 60, 68.