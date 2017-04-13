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Posted 12 апреля 2017, 21:57

Published 12 апреля 2017, 21:57

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

В приморской столице вновь обесточат часть домов

12 апреля 2017, 21:57
В списке - два десятка улиц

Сегодня, 13 апреля, во Владивостоке вновь произойдут плановые отключения электричества, сообщает РИА «Восток-Медиа». Их основная часть затронет пригород столицы Приморья. Отключать свет будут в период с 9 часов утра до 5 вечера. Речь идёт о следующих адресах:

3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 42, 49;

Борисенко, 104, 104а;

1-я Дачная, 2в, 2д, 4, 8в, 8д, 11а, 11-б, 11в, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33;

Ивановская, 6а;

Калинина, 178;

Луговая, 21 - 26;

Маковского, 114, 114а, 116, 122, 124, 130, 132, 136;

Мусоргского, 21, 27, 29к, 33а;

Новоивановская, 3, 6а;

Прапорщика Комарова, 23, 25, 27, 29, 31;

Русская, 9, 9-б, 11, 17, 17г;

Садгородская, 10, 12, 12а, 14, 18, 22, 24, 24а;

Светланская, 108-б, 108е;

2-я Строительная, 15, 17, 19;

Уткинская, 18, 30, 32;

садовое общество «Энергетик», 77;

садовое общество «Юбилейное», 32;

садовое общество «Авангард», 165;

садовое общество «Водник», 19;

садовое общество «Восход», 12, 46, 46а, 49, 58, 60, 68.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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