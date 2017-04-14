Большой баскетбол: "Спартак" выйдет сражаться за победу

«Конечно, обидное поражение. Первая половина у нас не удалась, отсюда и такой результат. Тяжело играть с этим соперником, когда отдаёшь такое преимущество сразу, – подвёл итог главный тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. – «Университет-Югра» – опытная команда, умеет пользоваться созданным преимуществом. Было сложно отыгрываться, но спасибо ребятам за то, что боролись. Боролись до конца, пытались догнать. Впрочем, серия продолжается, ещё ничего не решено. Учтём ошибки и постараемся выиграть.