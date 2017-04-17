Хабаровские верующие получили частичку Благодатного огня

«Благодатный огонь сошёл в Великую субботу в храме Гроба Господня, а сегодня он уже у нас. Мы потушили все свечки и лампады в храме и зажгли их Благодатным огнём. Можно в любое время подойти и взять его частичку. Он будет гореть у нас на протяжении долгого времени, к тому же у нас в храме есть две неугасимых лампады», — рассказал настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора Георгий Сивков.