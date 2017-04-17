vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2017, 06:00

Published 17 апреля 2017, 06:00

Modified 17 сентября 2022, 14:31

Updated 17 сентября 2022, 14:31

Хабаровские верующие получили частичку Благодатного огня

17 апреля 2017, 06:00
Святыню доставили обычным рейсом из Москвы

Частицу Благодатного огня доставили в Хабаровск. Из аэропорта дальневосточной столицы его привезли в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Оттуда его настоятели забрали лампады со святыней в разные храмы края, а прихожане отвезли свечи домой.

Святыню в Хабаровск доставил клирик Свято-Елизаветинского храма иерей Дионисий Ногтев. Он забрал специальную лампаду в Москве, после чего привёз её в дальневосточную столицу. Прямо в аэропорту частицу огня принял священник из Магаданской области, чтобы доставить её в свой приход.

Святыню встречал митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Он возглавил молебен, поздравил всех прихожан с Пасхой и отметил, что этот праздник стал более радостным благодаря прибытию святыни в город. После этого каждый смог зажечь от огня лампадку или свечу.

«В прошлом году я была в Иерусалиме в храме Гроба Господня, так же, как и здесь, зажигали свечи от благодатного огня. Мы православные христиане, поэтому должны были прийти на праздник. Только зажгла свечу, и так легко стало, спокойно. Сразу чувствуешь благодать», — призналась корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» прихожанка Елена Степанова.

Для всей митрополии Благодатный огонь — большой дар. Традиция привозить его в дальневосточную столицу появилась больше 15 лет назад, но потом была прервана — её возобновили только в 2010 году. Этот символ является своеобразным благословением всей митрополии на целый год — до следующей Пасхи.

«Благодатный огонь сошёл в Великую субботу в храме Гроба Господня, а сегодня он уже у нас. Мы потушили все свечки и лампады в храме и зажгли их Благодатным огнём. Можно в любое время подойти и взять его частичку. Он будет гореть у нас на протяжении долгого времени, к тому же у нас в храме есть две неугасимых лампады», — рассказал настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора Георгий Сивков.

Благодатный огонь, или Святой Свет — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершают ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Он символизирует воскресшего Иисуса Христа. Некоторые православные христиане считают, что Благодатный огонь появляется сверхъестественным образом и обладает чудесными свойствами.

Больше фотографий со встречи Благодатного огня смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика